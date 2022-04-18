Игорь Шутенков призвал улан-удэнцев строго соблюдать противопожарный режим

За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.



С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ граждане могут обратиться по телефонам: 20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»; 37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.



По требованию лесного законодательства распоряжение о введении особого противопожарного режима действует 21 день и будет продлеваться постоянно до установления осенней дождливой погоды.



С начала года в Улан-Удэ зарегистрировано 300 техногенных пожаров, в 48 случаях произошло выгорание сухой травы. В каждом эпизоде отмечается человеческий фактор. В связи с этим мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратился к жителям с просьбой не жечь сухую растительность и мусор, а также не разводить костры.- Уважаемые улан-удэнцы, наступил пожароопасный период. Мы вводим в Улан-Удэ особый противопожарный режим. Действует запрет на посещение лесов. От каждого из нас теперь зависит безопасность в городе. Прошлогодняя сухая трава рядом с жилыми домами представляет большую угрозу, и я призываю вас соблюдать все меры пожарной безопасности. В том числе необходимо провести санитарную уборку у себя во дворе, рядом на прилегающей территории. От нас зависит многое. Давайте сохраним наши дома, давайте сохраним наш город в безопасности! – сказал мэр в своём обращении.Особый противопожарный режим действует с 12 апреля по 1 мая 2022 года. В период действия режима запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними. Также запрещено проведение пожароопасных работ в границах городского округа, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке.В этих местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара.