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Бывшего первого замминистра строительства Иркутской области осудили на 9 лет

Бывшего первого замминистра строительства Иркутской области осудили на 9 лет
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Бывшая высокопоставленная чиновница признана виновной в получении взятки в особо крупном размере

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области за получение взятки в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.

Уголовное дело связано с 2016 годом, когда чиновница трудилась начальником отдела выдачи разрешительной документации в администрации Иркутска. Установлено, что тогда она получила взятку в 2 млн рублей от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.

Чиновница была задержана в июне 2020 года, когда уже работала в минстрое Иркутской области.

Были проведены обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства. Изъяты деньги, дорогие ювелирные изделия и часы.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку преступление было выявлено по прошествии более четырёх лет с момента совершения. Оперативным путём факт получения денег зафиксирован и задокументирован не был. В связи с этим потребовался большой объём следственных и иных процессуальных действий, а также трудоёмкие судебные экспертизы для сбора доказательств, - отмечают в следственном управлении.

Подсудимая признана виновной по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере». Ей назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

минстрой взятка

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