Игорь Шутенков потребовал от глав районов «включить хозяина»
Накануне, 12 апреля, в Telegram-канале «БурАССР 2.0» появились фотографии большой ямы, разрытой прямо посреди тротуара. После прошедших снегопадов и дождей яма оказалась заполнена водой. А затем её попросту закидали песком.
«Вот кто это сделал? ТГК-14 или «Водоканал»? Или еще кто? Как было, так и сделайте обратно. Можно без лужи...» - говорится в сообщении.
В свою очередь, по поводу ямы в «Водоканале» пояснили, что здесь произошла авария ещё в январе. Асфальт пришлось вскрывать, чтобы добраться до разлома водопровода и восстановить холодное водоснабжение в домах. Асфальтирование представители «Водоканала» обещали сделать в конце мая-начале июня.
Сегодня на ситуацию обратил внимание во время планёрного совещания мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он обратился с критикой в адрес главы Железнодорожного района Николая Попова, а также в адрес коммунальных служб.
- У нас, когда проводят аварийные работы либо ТГК, либо «Водоканал», они за собой благоустройство не проводят. Ссылка о том, что это зима и зимой невозможно, не принимается. Асфальт нельзя положить зимой – закладывайте плиткой! Административный контроль должен действовать в этом плане жёстко. Вот на примере Железнодорожного района, Николай Николаевич, яма на улице Октябрьской сколько там «болталась»? Что это за безобразие? – заявил Игорь Шутенков.
Мэр потребовал от главы района «включить хозяина» и добиваться того, чтобы благоустройство восстанавливали сразу после ремонтных работ.
- Административный контроль должен работать. Это не так, что бей своих, чтобы чужие боялись. Бить всех за невыполнение наших городских правил благоустройства, - сказал мэр.
Мэр Улан-Удэ назвал яму на тротуаре безобразием
Власть, Фото:
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