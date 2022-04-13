Мэр Улан-Удэ продлил месячник чистоты





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков продлил месячник чистоты.В пресс-службе мэрии сообщили, что сегодня на планёрном совещании Игорь Шутенков поручил все структурам в любое время года оперативно восстанавливать благоустройство после проведённых аварийных и ремонтных работ. Мэр отметил, что наказывать будут всех - и городские коммунальные службы, и ресурсоснабжающие организации.- Город надо очистить. Город грязный! Поэтому я прошу приложить все силы, привлечь все коллективы для очистки города. По отжигу травы и выкашиванию травы понимаю, что отжиг уже невозможен, но можно выкашивать своими силами и силами частников. Но в любом случае прилегающие территории к жилым домам должны быть убраны. Усиливайте работу контрольных групп. Задача главам районов и комитету городского хозяйства по траве сухой и уборке – вместе собрались и город очистили. Из зимы мы должны выйти чистыми и ухоженными, - сказал Игорь Шутенков.В связи с низкой среднесуточной температурой мэр Улан-Удэ решил продлить на две недели весенний месячник чистоты, который должен был завершиться общегородским субботником 23 апреля. Таким образом, общегородской субботник состоится 7 мая.Игорь Шутенков отметил, что в городе появляются несанкционированные свалки, которые нужно сейчас ликвидировать. Также мэр обратил внимание на порядок проведения аварийно-ремонтных работ силами коммунальных служб и технических организаций.- У нас, когда проводят аварийные работы либо ТГК, либо Водоканал, они за собой благоустройство не проводят. Ссылка о том, что это зима и зимой невозможно, не принимается. Асфальт нельзя положить зимой – закладывайте плиткой! Административный контроль должен действовать в этом плане жёстко. Вот на примере Железнодорожного района, Николай Николаевич, яма на ул. Октябрьской сколько там «болталась»? Спортплощадка? Что это за безобразие? Включайте хозяина и добивайтесь того, чтобы было восстановлено сразу благоустройство. Административный контроль должен работать. Это не так, что бей своих, чтобы чужие боялись. Бить всех за невыполнение наших городских правил благоустройства, - сказал мэр на общегородской планерке.В месячнике чистоты в Улан-Удэ участвуют все структурные подразделения мэрии, предприятия и организации города, учебные заведения, управляющие компании и ТСЖ.