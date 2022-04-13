Делегация Бурятии изучает опыт Красноярска по улучшению воздуха

Сейчас Бурятия только готовится к включению в федеральный проект «Чистый воздух»



Делегация правительства Бурятии прибыла с официальным визитом в Красноярский край. Бурятские чиновники приехали изучить опыт региона по реализации экологических мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и комплексных планов городов края с неблагоприятной экологической ситуацией, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.



Делегация Бурятии посетила Березовский разрез компании Сибирской угольной энергетической компании, где им показали процесс производства бездымного топлива. А лаборатории Сибирского научно-исследовательского института углеобогащения продемонстрировали испытания по его сжиганию.



Обе стороны обсудили текущую экологическую обстановку на своих территориях и меры по её улучшению. В Красноярском крае, как и в Бурятии, значительный вклад в ухудшение экологической ситуации вносит частный сектор, где используется печное отопление.



- Доля частного сектора на территории Улан-Удэ очень большая - порядка 70 тысяч домовладений. Эти районы наряду с малыми котельными являются одними из основных источников загрязнения воздуха. Сейчас Бурятия только готовится к включению в федеральный проект «Чистый воздух». Реализация мероприятий начнётся в сентябре 2023 года. Для нас очень важно изучить передовой опыт Красноярского края в вопросе экологии, чтобы применить его на своей территории, - рассказал в своём выступлении зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.



Уже несколько лет Красноярский край реализует комплексный подход по снижению нагрузки на атмосферу. По федеральному проекту «Чистый воздух» ключевые предприятия промышленности и энергетики региона модернизируют производства.



Так, «Норильский никель» реализует «Серный проект», который сократит вредные выбросы более чем на 75%, РУСАЛ переводит электролизеры на экологичную технологию «Содерберг». Кроме того, СГК с 2019 года заменила 30 из планируемых 35 неэффективных малых котельных, наносивших вред окружающей среде.



Как отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, работа ведётся по нескольким направлениям – это экологическая модернизация крупных промышленных предприятий, транспортная инфраструктура, развитие дорожной сети, покупка экологичного транспорта.



Красноярцы также стараются перевести частный сектор на альтернативные виды отопления.



Например, рассматривается как вариант - использование сжиженного углеводородного газа, установка современных котлов, подключение к централизованным сетям в зоне эффективного теплоснабжения, использование бездымного топлива и перевод на электроотопление там, где это возможно.

