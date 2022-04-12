Алексей Цыденов: «Восточную медицину Бурятии нужно брендировать»

Проект учёных из Бурятии может получить поддержку до миллиарда рублей



В рамках прошедшего обсуждения стратегии развития образования до 2030 года, глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил дополнительные разработки проекта «БайкалБиоФарм», представленные учёными из Бурятского госуниверситета.



Так, проект «БайкалБиоФарм» предполагает продвигать восточную медицину Бурятии на мировом рынке.



- Считаю его чрезвычайно перспективным для нашей республики, но самое главное - выбрано абсолютно верное направление для работы, - написал Цыденов в своём Telegram-канале.



- Как я рад, что мы наконец начали говорить о преимуществах Бурятии. У нас хорошая экология, наличие бренда – озера Байкал и его чистейшая вода. У нас произрастают отдельные растения с высокой концентрацией активных веществ, на основе которых находятся природные лекарства и БАДы. Наконец, у нас есть признанная школа восточной медицины. Бурятия – единственный регион в стране, где традиционная народная медицина сертифицирована и работает в государственном центре восточной медицины – отметил глава республики.



Цыденов также подчеркнул, у Бурятии есть все исходные базовые ресурсы, которые нужно брендировать и продавать как в России, так и во всём мире. Эта задача сейчас выбрана в качестве приоритетной:



- Наши ресурсы легко монетизируются и в отличие от полезных ископаемых, неисчерпаемы. Проект «БайкалБиоФарм» будет претендовать на финансирование разработки программ развития дальневосточных вузов «Приоритет 2030. Дальний Восток». Это колоссальный шанс, который дает правительство для воплощения самых смелых научных идей. Она включает интересы как представителей академической среды, так и доли сектора экономики, - отметил Алексей Цыденов.



Так, у проекта «БайкалБиоФарм» есть все шансы после успешного конкурсного отбора стать грантополучателями. По словам Цыденова, им могут предоставить от 50 млн рублей в год, а при создании консорциумов объём гранта может увеличиться до 200 млн рублей в год. Общий же объём поддержки может составить до миллиарда рублей.



- Вместе с учёными и нашим университетом для защиты данного проекта: время дерзать! Благосостояние самости не делает себя, история дала шанс развернуть уникальность Бурятии. Наша экономика зависит: от каждого маленького бизнеса, от каждого проекта. Вместе мы выиграем. Работаем, - подытожил Алексей Цыденов.



