Преступность выросла меньше, чем на 1%
Министр внутренних дел по Бурятии генерал-майор полиции Олег Кудинов сообщил о незначительном росте преступности по итогам 2021 года. Об этом он рассказал на встрече с членами общественного совета при министерстве, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Олег Кудинов рассказал общественникам об итогах работы ведомства за 2021 год. Он отметил незначительный рост преступности в прошедшем году - 20 770 (+0,6 %), отмечая, что увеличение произошло за счёт высокой выявляемости фактов мошеннических действий при получении социальных выплат (539%). Сегодня противодействие распространению преступлений с использованием средств связи – одна из приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел, - говорится в сообщении.
В 2021 году в республике меньше зарегистрировано умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью граждан. Снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления.
Выявлено и зарегистрировано больше преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких.
Также Олег Кудинов подчеркнул, что уголовный розыск Бурятии вот уже четвёртый год подряд занимает второе место по эффективности работы среди аналогичных подразделений по России.
Общее количество ДТП сократилось на 3,7 % и составило 964 происшествия. За год выявлен 5 051 водитель (+17 %), управлявший в состоянии опьянения.
- Общение прошло в тёплой обстановке за чашкой чая. Министр поблагодарил всех членов общественного совета при МВД за взаимодействие и выразил надежду на дальнейшее, не менее плодотворное сотрудничество. Самые активные общественники награждены почётными грамотами и благодарностями, - отметили в МВД по Бурятии.
Глава МВД по Бурятии объяснил рост преступности
Власть, Фото:
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