В Бурятии после вмешательства прокуратуры привели в порядок дороги

Нарушения выявили на восьми улицах
Администрация Баргузинского района Бурятии нарушила закон в сфере безопасности дорожного движения.
Прокурорской проверкой установлено, что на восьми улицах села Баргузин в нарушение закона допущено сужение ширины полос местной дороги, загрязнение дорожного покрытия снегом, образование ям и выбоин на дороге.
Кроме того, не своевременно произведены очистка тротуаров и обочин от снега.
10 марта главе района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено. Произведено грейдирование дорог, устранены иные недостатки дорожного покрытия, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Должностное лицо признано виновным, ему назначено наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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