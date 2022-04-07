Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья

Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья – министра экономического развития региона Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность. Губернатор края подписал соответствующее распоряжение.
Александр Витальевич Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
Трудовую деятельность начал в 2003 году в управлении казначейства Петербургского социального коммерческого банка, работал руководителем представительства ОАО «Бинбанк», управляющим филиала «Бинбанк» в городе Иркутске, управляющим отделением «Сбербанка России» в городе Ноябрьске, директором операционного офиса «Территориальный офис «Бурятский» Сибирского филиала «Росбанк». Занимал должность министра экономики Республики Бурятия.
Женат, воспитывает двух дочерей, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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