Уланудэнец назначен вице-премьером Забайкалья

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность



Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья – министра экономического развития региона Александр Бардалеев утверждён на занимаемую должность. Губернатор края подписал соответствующее распоряжение.



Александр Витальевич Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».



Трудовую деятельность начал в 2003 году в управлении казначейства Петербургского социального коммерческого банка, работал руководителем представительства ОАО «Бинбанк», управляющим филиала «Бинбанк» в городе Иркутске, управляющим отделением «Сбербанка России» в городе Ноябрьске, директором операционного офиса «Территориальный офис «Бурятский» Сибирского филиала «Росбанк». Занимал должность министра экономики Республики Бурятия.



Женат, воспитывает двух дочерей, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

