Ушёл из жизни Владимир Жириновский

В Улан-Удэ лидер ЛДПР в последний раз бывал в 2011 году
Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщил 6 апреля в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий», - отметил Володина.
По словам спикера Госдумы, личность Жириновского настолько масштабна, что без него «трудно представить историю развития политической системы современной России». Лучшая оценка его деятельности — поддержка избирателей, добавил Володин.
Владимир Жириновский был госпитализирован в начале февраля с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.
Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан). Окончил Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете по специальности «Турция и турецкий язык» в 1970 году, а также вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности в 1977 году.
В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. С 1975 года по 1977 год – в деканате по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения. В 1975-1983 годах был сотрудником Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. С 1983 года по 1990 год возглавлял юридический отдел издательства «Мир».
С марта 1990 года Владимир Жириновский являлся бессменным председателем Либерально-демократической партии России.
В Бурятии Жириновский в последний раз бывал летом 2011 года, перед выборами в Госдуму. В Улан-Удэ он прилетел на частном самолёте, встречался с тогдашним главой республики Вячеславом Наговицыным. Общение с народом Жириновский начал на Центральном рынке, куда заехал оценить местную продукцию. Вокруг политика, конечно же, собралась огромная толпа. Помощники лидера ЛДПР при этом успевали раздавать всем желающим купюры в 500 рублей. Вечером состоялась большая встреча с жителями Бурятии в Русском драмтеатре.
Ушёл из жизни Владимир Жириновский
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