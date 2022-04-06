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Главу Бурятии и мэра Улан-Удэ «угостили» игрушечными сладостями

Главу Бурятии и мэра Улан-Удэ «угостили» игрушечными сладостями
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков задули свечи на пластиковом торте

Сегодня проходит торжественное открытие нового корпуса детского сада «Калинка» на улице Боевая в Улан-Удэ. Ребятишки задули вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовом и руководителем города Игорем Шутенковым импровизированные свечи на игрушечном торте.

Глава и мэр устроились за детским столиком, который был «празднично накрыт». На нём стояли игрушечный торт с электрической свечкой, а гостям предложили попить чай из игрушечной посуды.

- Давайте, ребята, задуем свечи. Встанем все дружненько. Наш садик только-только родился. Давайте вместе! Раз, два три! – сказала воспитательница сидящим за столом детям.


Детский сад «Калинка» рассчитан на 280 мест. На строительство выделено более 292 млн рублей.

В новом здании детского сада предусмотрены игровые комнаты с новейшим оборудованием, комнаты отдыха, буфет, санитарный узел для детей, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Также дети смогут заниматься физкультурой, хореографией и музыкой.
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