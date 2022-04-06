Главу Бурятии и мэра Улан-Удэ «угостили» игрушечными сладостями





Сегодня проходит торжественное открытие нового корпуса детского сада «Калинка» на улице Боевая в Улан-Удэ. Ребятишки задули вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовом и руководителем города Игорем Шутенковым импровизированные свечи на игрушечном торте.Глава и мэр устроились за детским столиком, который был «празднично накрыт». На нём стояли игрушечный торт с электрической свечкой, а гостям предложили попить чай из игрушечной посуды.- Давайте, ребята, задуем свечи. Встанем все дружненько. Наш садик только-только родился. Давайте вместе! Раз, два три! – сказала воспитательница сидящим за столом детям.Детский сад «Калинка» рассчитан на 280 мест. На строительство выделено более 292 млн рублей.В новом здании детского сада предусмотрены игровые комнаты с новейшим оборудованием, комнаты отдыха, буфет, санитарный узел для детей, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Также дети смогут заниматься физкультурой, хореографией и музыкой.