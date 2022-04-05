Объявлен конкурс на 24 должности
В Иркутской области объявлено о начале приёма заявок на участие в конкурсе по формированию молодёжного правительства региона. Оно создаётся для привлечения молодёжи к предварительному рассмотрению вопросов, отнесённых к полномочиям областного правительства, и подготовки по ним предложений.
- Также целью работы органа является создание условий для успешной реализации профессионального, научного, творческого, инновационного потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития региона, а также активного участия молодых людей в общественной, политической и экономической жизни общества, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Конкурс объявляется на 24 должности, среди которых есть председатель, заместитель председателя – руководитель аппарата, секретарь, пресс-секретарь, специалист по кадрам, 18 дублёров министров и руководителя агентства по туризму.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо пройти регистрацию: заполнить анкеты и приложить документы, среди которых есть программа развития молодёжного правительства или программа развития соответствующего органа власти Иркутской области, на должность дублёра которой претендует кандидат. Также кандидатам необходимо подготовить видеовизитку в социальных сетях.
Подать заявку на конкурс можно до 12 апреля.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутской области сформируют молодёжное правительство
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