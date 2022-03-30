Руководитель Рослесхоза открыл в Улан-Удэ лабораторию













Иван Советников возглавляет Рослесхоз с 2021 года. До этого он трудился там же руководителем заместителя.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников прибыл в Улан-Удэ. Сегодня в рамках рабочего визита он принял участие в открытии молекулярно-генетической лаборатории. Её создали в Центре защиты леса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В лаборатории будут проводить анализы ДНК лесных растений.Полученные данные будут использоваться для генетической паспортизации лесообразующих пород, для выявления вредителей леса, для оценки фитосанитарного состояния лесных питомников. Исследования помогут вести контроль за оборотом репродуктивного материала лесных растений при воспроизводстве лесов.Лаборатория создана благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». Она оснащена современным оборудованием. В штате будут работать пять сотрудников. Возглавит работу Александр Воинков, кандидат биологических наук. Все специалисты имеют соответствующую профилю квалификацию.