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Мэр Улан-Удэ: «Здесь, как в браке – нужно обоюдное согласие»

Мэр Улан-Удэ: «Здесь, как в браке – нужно обоюдное согласие»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ предлагают разработать закон «О столице Бурятии»

Депутат Улан-Удэнского горсовета Улан-Удэ Елена Вахрушкинова предложила мэру Игорю Шутенкову заняться разработкой закона «О столице Республики Бурятия».

- Пользуясь случаем я бы хотела с вами переговорить. И обращаюсь к депутатам Народного Хурала – ваша поддержка здесь несомненно нужна будет. Всё-таки может какой-то закон о столице республики нам разработать, показать главе? О том, что действительно столько социальных объектов строится и нашему городу нужны дополнительные деньги. И я думаю, если мы такой закон продвинем, то это будет финансовая поддержка для наших горожан и для нас, - сказала Елена Вахрушкинова.

Игорь Шутенков поддержал идею, но отметил, что тут необходима поддержка республиканских властей.

- Мы проработаем с нашими коллегами, с правительством. Потому что здесь, как в браке – нужно обоюдное согласие, - подытожил мэр города.

Предложение прозвучало на очередной 31-й сессии горсовета, где Шутенков отчитывался о деятельности администрации города за 2021 год.

администрация Улан-Удэ

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