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Игорь Шутенков отчитался о работе мэрии за 2021 год

Игорь Шутенков отчитался о работе мэрии за 2021 год
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Депутаты удовлетворительно оценили работу

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил на 31-й сессии горсовета отчёт о результатах деятельности администрации города за 2021 год.

Глава города начал своё выступление с видеоотчёта, в котором отразились наиболее значимые мероприятия и их результаты за последние три года, часть которых реализованы в прошлом году. Это в том числе строительство новых образовательных учреждений, инженерной и транспортной инфраструктуры, дворовых и общественных территорий. Депутаты оценили такой творческий подход со стороны мэра Улан-Удэ.

По словам Шутенкова, за год было построено пять новых школьных корпусов – №№33, 25,49, 63, 40.

- Совместно с правительством Бурятии заключили концессионные соглашения на строительство ещё четырёх школ в мкрн 102,103, Забайкальский и в 18 квартале. Это решит проблему третьей смены в городе в настоящее время, - заявил Шутенков.

Ко всему прочему, открытие школы №40 на улице Автотранспортная состоится уже в следующий понедельник, 28 марта. «Новая школа рассчитана 1275 детишек в одну смену и получается, что Левобережная часть практически тоже отказывается от третьей смены», - рассказал мэр.

Что касается детских садов, то дефицит мест за год удалось сократить в два раза.

- Программа субсидирования частных учреждений и строительство новых садов уменьшило очередь в 2021 году более чем на две тысячи детей (с 4793 на начало 2021 г. до 2399 на конец года.). Открытие в этом году ещё пяти детских садов существенно снизит дефицит мест, - поделился Игорь Шутенков.

В 2021 году построили три физкультурно-оздоровительных комплекса. Во всех образовательных учреждениях были проведены капитальные ремонты на сумму более 70 млн рублей. Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям составила 86 %.

- Ежегодно нам не хватает больше 300 учителей, - отметил мэр Улан-Удэ.

Эту задачу мэрия планирует решить совместно с правительством Бурятии в ближайшее время.

- Мы перевыполнили план по охвату детей (от 5 до 18 лет) дополнительным художественным образованием почти на 500 учеников. За отчётный период подготовлено 4 мастера спорта международного класса, 32 мастера и 89 кандидатов в мастера, почти 7 тысяч (6875) спортсменов массовых разрядов. Наши спортсмены стали победителями различных турниров и соревнований, из них 11 призёров международных чемпионатов и первенств, три чемпиона Европы, - рассказал Шутенков.

Что касается строительства, то мэр отметил открытие домостроительного комбината, с помощью которого до 2031 года планируется строительство не менее одного миллиона квадратных метров жилья.

- Сегодня, инвестору предоставлен в аренду земельный участок в микрорайоне 148А для реализации первой очереди строительства. Для дальнейшего развития передадим ещё пять участков. Проекты планировки и межевания территории уже утверждены, - доложил Шутенков.

Однако отметил, что одной из главных проблем жилищно-коммунального комплекса города по-прежнему остаётся проблема повышенного износа коммунальной инфраструктуры.

- Износ объектов теплоснабжения составляет более 70%, водоснабжения, водоотведения и электросетевого комплекса более 80%, - отметил он.

В 2021 году был выполнен ремонт дорог на 30 участках общей протяжённостью 33,5 км. Объём финансирования увеличен в два раза до 700 млн рублей.

- Совместно с правительством Бурятии и предпринимательским сообществом нам удалось, несмотря на пандемию, сохранить положительную динамику инвестиций в основной капитал. Объем вырос с 37 млрд в 2020-м до 39 млрд в 2021 году. Предприятиями было отгружено товаров собственного производства на сумму 150,4 млрд. рублей, что на 12,3% выше уровня 2020 года, - сообщил Игорь Шутенков.

Для решения проблем с загрязнением воздуха планируется вхождение в федеральный проект «Чистый воздух». План предусматривает мероприятия по электроотоплению частного сектора, производству бездымного топлива и другие экологические решения.

В завершение он поблагодарил всех за совместную работу. Выступление завершилось аплодисментами.

После с пожеланиями и вопросами выступили депутаты горсовета. Сергей Бурдиков обратил внимание на общественный транспорт. Он отметил, что в связи с нынешней ситуацией увеличивается стоимость обслуживания автобусов, что приводит к оттоку частных перевозчиков. Он попросил мэра обратить внимание на эти проблемы.

Также выступил председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев, у которого «вообще нет вопросов». Но он отметил тему дефицита педагогических кадров: «Нам скоро некому будет учить. Надо создать условия, чтобы они с радостью работали, в достойных условиях и с мерами поддержки от города».

На это Игорь Шутенков сказал, что работа в этом направлении уже ведётся. Предусмотрены поддерживающие программы.

Отчёт мэра депутаты посчитали «удовлетворительным» единогласно. Отметим, существует всего два варианта оценки – «удовлетворительно» и «неуд».

- Как много работы было сделано, демонстрация фильма показала, как совершенно по-другому город смотрится, как он преобразовался, сколько улучшений было сделано и конечно же мы этому рады. Мы совместно выполняем много работы, и они дают свои плоды. Я думаю, что мы дальше будем продолжать работать и улучшать жизнь наших горожан, - поделился председатель горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев.
администрация Улан-Удэ

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