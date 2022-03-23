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В Иркутской области назначили министра спорта

В Иркутской области назначили министра спорта
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Им стал Павел Богатырев

Министром спорта Иркутской области с 23 марта назначен Павел Богатырев. Соответствующий указ был подписан губернатором региона 22 марта.

Напомним, с июля 2020 года до назначения на должность министра Павел Богатырев осуществлял полномочия министра спорта Иркутской области.

Павел Александрович Богатырев родился 19 марта 1961 года в Челябинске. В 1991 году окончил Омский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура» (квалификация «Преподаватель физической культуры»). С апреля 1977 года по февраль 1988 года работал тренером-преподавателем. В 1991-2009 годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2009-2010 годах Павел Богатырев являлся инструктором-методистом ОГОУ ДОД «Иркутская областная комплексно детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

С 2010 до 2016 годы работал помощником министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, начальником отдела реализации стратегических направлений единой государственной политики в области физической культуры и спорта управления по физической культуре и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, заместителем начальника управления по физической культуре и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, заместителем министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области.

С июня 2016 года по 21 марта 2022 года Павел Богатырев являлся заместителем министра спорта Иркутской области. Он имеет звание мастера спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике, награждён почётной грамотой министерства спорта Российской Федерации, благодарностью губернатора Иркутской области и нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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