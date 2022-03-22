В Бурятии районную администрацию уличили в обмане

Пенсионеры с удивлением узнали, что генератор, который купили они сами, выдали за помощь от районной администрации



В адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбалова обратились пенсионеры из Муйского района. Супруги живут в заброшенном посёлке Баргалино, в доме без электричества. Здоровье у них уже не очень, тем более что пожилой мужчина недавно перенёс инсульт.



Юлия Жамбалова направила запрос по поводу этой семьи в адрес главы Муйского района.



В ответе, который поступил бурятскому омбудсмену, было сказано, что в Баргалино, действительно, отсутствует электричество, так как все жители посёлка, остались одни эти супруги. Им предлагали временное жильё в Таксимо или Усть-Муе, но пенсионеры отказались.



«В связи со сложившимися обстоятельствами администрацией Муйского района для семьи был закуплен дизельный генератор. Поставку горюче-смазочных материалов для его заправки периодически производит Муйская сельская администрация. Также администрацией заключен договор с гражданином М. о перевозке в магазин за покупкой продуктов и обратно еженедельно», - говорилось в ответе районной администрации.



Этот ответ аппарат уполномоченного по правам человека переслал пожилым супругам. Вскоре позвонила удивлённая пенсионерка. Она опровергла информацию и рассказала, что генератор они купили сами, на свои деньги, а заправляют его топливом также самостоятельно.



- От администрации Муйского района по данному вопросу были запрошены и получены дополнительные разъяснения. В представленной информации ведомство признало свою ошибку о предоставлении недостоверных сведений, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.



По поводу всей этой ситуации Юлия Жамбалова вновь направила письмо главе района, попросив взять его пожилую чету под личный контроль. Жамбалова также просит помочь с оформлением их дома в собственность, признании его аварийным. После этого супруги смогут встать в очередь на улучшение жилищных условий. Сейчас же паре должны вновь предложить переехать из заброшенного посёлка во временное жильё.





