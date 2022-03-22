 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии районную администрацию уличили в обмане

В Бурятии районную администрацию уличили в обмане
Власть,  Фото:pixabay.com
Пенсионеры с удивлением узнали, что генератор, который купили они сами, выдали за помощь от районной администрации

В адрес уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбалова обратились пенсионеры из Муйского района. Супруги живут в заброшенном посёлке Баргалино, в доме без электричества. Здоровье у них уже не очень, тем более что пожилой мужчина недавно перенёс инсульт.

Юлия Жамбалова направила запрос по поводу этой семьи в адрес главы Муйского района.

В ответе, который поступил бурятскому омбудсмену, было сказано, что в Баргалино, действительно, отсутствует электричество, так как все жители посёлка, остались одни эти супруги. Им предлагали временное жильё в Таксимо или Усть-Муе, но пенсионеры отказались.

«В связи со сложившимися обстоятельствами администрацией Муйского района для семьи был закуплен дизельный генератор. Поставку горюче-смазочных материалов для его заправки периодически производит Муйская сельская администрация. Также администрацией заключен договор с гражданином М. о перевозке в магазин за покупкой продуктов и обратно еженедельно», - говорилось в ответе районной администрации.

Этот ответ аппарат уполномоченного по правам человека переслал пожилым супругам. Вскоре позвонила удивлённая пенсионерка. Она опровергла информацию и рассказала, что генератор они купили сами, на свои деньги, а заправляют его топливом также самостоятельно.

- От администрации Муйского района по данному вопросу были запрошены и получены дополнительные разъяснения. В представленной информации ведомство признало свою ошибку о предоставлении недостоверных сведений, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.

По поводу всей этой ситуации Юлия Жамбалова вновь направила письмо главе района, попросив взять его пожилую чету под личный контроль. Жамбалова также просит помочь с оформлением их дома в собственность, признании его аварийным. После этого супруги смогут встать в очередь на улучшение жилищных условий. Сейчас же паре должны вновь предложить переехать из заброшенного посёлка во временное жильё.


уполномоченный по правам человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Ждём вас дома!»: Глава Бурятии поддержал военных
«Ждём вас дома!»: Глава Бурятии поддержал военных
Власть, 21.03.2022
Алексей Цыденов опубликовал видео с поющим солдатом
В микрорайоне Улан-Удэ суд обязал построить амбулаторию
В микрорайоне Улан-Удэ суд обязал построить амбулаторию
Власть, 21.03.2022
Местные жители пожаловались в прокуратуру 
В Забайкалье задержали замглавы администрации Нерчинска
В Забайкалье задержали замглавы администрации Нерчинска
Власть, 19.03.2022
Уголовное дело связано с благоустройством центральной площади города
Глава Бурятии поручил создать «языковые» детские лагеря
Глава Бурятии поручил создать «языковые» детские лагеря
Власть, 19.03.2022
В таких летних лагерях будет полное погружение в бурятскую языковую среду
Мэр Улан-Удэ раскритиковал ситуацию с травой в человеческий рост
Мэр Улан-Удэ раскритиковал ситуацию с травой в человеческий рост
Власть, 18.03.2022
«Этого допускать категорически нельзя», - призывает Игорь Шутенков
В Улан-Удэ новый главврач БСМП провёл первый обход
В Улан-Удэ новый главврач БСМП провёл первый обход
Власть, 18.03.2022
Нового главврача сопровождала его заместитель по медицинской части
Районный чиновник в Бурятии присвоил 1,6 млн рублей
Районный чиновник в Бурятии присвоил 1,6 млн рублей
Власть, 18.03.2022
Финансирование выделялось на приобретение жилья 
Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
Глава Бурятии утвердил план тушения лесных пожаров
Власть, 17.03.2022
В тушении будет задействовано более трёх тысяч специалистов
Глава Бурятии заявил о задержании девяти тысяч вагонов из РФ на Украине
Глава Бурятии заявил о задержании девяти тысяч вагонов из РФ на Украине
Власть, 17.03.2022
На совещании у президента Алексей Цыденов предложил ряд мер для транспортных компаний под санкциями
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
В Улан-Удэ коллективу БСМП представили нового главврача
Власть, 16.03.2022
Вячеслава Дондокова представила министр здравоохранения Бурятии
В Бурятии назначили и.о. замминистра образования
В Бурятии назначили и.о. замминистра образования
Власть, 16.03.2022
У министра образования и науки Бурятии должно быть три зама
Глава Бурятии сегодня празднует день рождения
Глава Бурятии сегодня празднует день рождения
Власть, 16.03.2022
Алексею Цыденову исполнилось 46 лет
В Забайкалье назначили врио министра образования края
В Забайкалье назначили врио министра образования края
Власть, 15.03.2022
Татьяна Клименко является заслуженным работников высшей школы Российской Федерации
Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии
Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии
Власть, 15.03.2022
Медаль Арсалан Мункуев получил в госпитале в Москве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^