В микрорайоне Улан-Удэ суд обязал построить амбулаторию

Местные жители пожаловались в прокуратуру



В прокуратуру поступило коллективное обращение от улан-удэнцев о необходимости строительства врачебной амбулатории в микрорайоне Зелёный.



Горожане пожаловались на отсутствие амбулатории в своём и близлежащих микрорайонах - всего тут живут более двух тысяч человек.



- В связи с этим прокурор района в целях защиты прав неопределённого круга лиц на доступность медицинской помощи, в том числе пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, на постоянной основе нуждающихся в медицинском обслуживании, в суд направил исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения республики обязанности по обеспечению финансирования мероприятий по строительству врачебной амбулатории в микрорайоне Зеленхоз до 1 января 2023 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу.

