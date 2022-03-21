Местные жители пожаловались в прокуратуру
В прокуратуру поступило коллективное обращение от улан-удэнцев о необходимости строительства врачебной амбулатории в микрорайоне Зелёный.
Горожане пожаловались на отсутствие амбулатории в своём и близлежащих микрорайонах - всего тут живут более двух тысяч человек.
- В связи с этим прокурор района в целях защиты прав неопределённого круга лиц на доступность медицинской помощи, в том числе пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, на постоянной основе нуждающихся в медицинском обслуживании, в суд направил исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения республики обязанности по обеспечению финансирования мероприятий по строительству врачебной амбулатории в микрорайоне Зеленхоз до 1 января 2023 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу.
В микрорайоне Улан-Удэ суд обязал построить амбулаторию
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