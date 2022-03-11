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Россия приостановила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС

Россия приостановила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, Из архива
Ограничения будут действовать до 31 августа

Власти временно запретят экспорт зерновых культур в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны.

Решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития страны.

Ограничения по зерну коснутся пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

Меры будут действовать до 31 августа. Поставка на экспорт зерновых культур будет возможна по лицензиям, выданным минпромторгом, сахара - при наличии разрешения минсельхоза.

Ранее, 8 марта президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья по перечням, определяемым кабмином, «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности». Правительство должно было за два дня утвердить список иностранных государств, к которым будет применяться запрет.




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