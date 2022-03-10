Им стал Сергей Кривощёков
Губернатор Забайкальского края подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощёкова. Исполнять обязанности руководителя Сергей Кривощёков начнёт с 11 марта и до назначения нового главы ведомства.
- Согласно распоряжению губернатора, поручено освободить от замещаемой должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Ватагина в связи с несоблюдением ограничений и невыполнением обязательств, установленных пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе», - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Напомним, Сергей Кривощёков возглавлял отдел дорожного хозяйства региона в министерстве территориального развития края. А с 14 августа 2019 года работал заместителем министра строительства региона.
В Забайкалье назначен и. о. министра строительства края
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Им стал Сергей Кривощёков
Нарушение вывила прокуратура
Уголовное дело связано с квартирами для сирот
Предложение направят вице-премьеру Марату Хуснуллину
Первыми внимание на поздравление от министра спорта Бурятии обратили феминистки
Дамби Дамбаев работал на посту главы района более семи лет
Власть, 08.03.2022
«Говорить о чём-то позитивном пока рано», - заявил глава российской делегации
Власть, 05.03.2022
Также Роскомнадзор начал блокировать в стране Twitter
Закон может вступить в силу уже в субботу
Татьяна Москалькова просит о встрече с российскими военнопленными
По словам бизнесмена, интересы России в будущем лежат в Азии
Депутаты Хурала обеспокоились, что туристов могут обокрасть
Во время второго раунда переговоров будет обсуждаться тема прекращения огня
Коронавирусная эпоха уходит в прошлое
С предложением выступали оппозиционеры