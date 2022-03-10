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В Забайкалье назначен и. о. министра строительства края

В Забайкалье назначен и. о. министра строительства края
Власть,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкалья
Им стал Сергей Кривощёков

Губернатор Забайкальского края подписал распоряжение о назначении исполняющим обязанности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Кривощёкова. Исполнять обязанности руководителя Сергей Кривощёков начнёт с 11 марта и до назначения нового главы ведомства.

- Согласно распоряжению губернатора, поручено освободить от замещаемой должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Ватагина в связи с несоблюдением ограничений и невыполнением обязательств, установленных пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе», - сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Напомним, Сергей Кривощёков возглавлял отдел дорожного хозяйства региона в министерстве территориального развития края. А с 14 августа 2019 года работал заместителем министра строительства региона.
Забайкальский край назначение министерство строительства

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