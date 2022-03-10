Чиновника мэрии Иркутска наказали за плохо расчищенные дороги

Нарушение вывила прокуратура



В Иркутске прокурорская проверка, проведённая с участием сотрудников ГИБДД, выявила, что в городе плохо чистили дороги зимой.



- Установлено, что допускаются факты несвоевременного принятия мер к очистке от снега ряда автомобильных дорог Иркутска, в том числе расположенных вблизи с социальными учреждениями, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В администрацию города внесено прокурорское представление.



Кроме того, было возбуждено уголовное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.



- Судом ответственное лицо администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.



