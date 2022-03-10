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Чиновника мэрии Иркутска наказали за плохо расчищенные дороги

Чиновника мэрии Иркутска наказали за плохо расчищенные дороги
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение вывила прокуратура

В Иркутске прокурорская проверка, проведённая с участием сотрудников ГИБДД, выявила, что в городе плохо чистили дороги зимой.

- Установлено, что допускаются факты несвоевременного принятия мер к очистке от снега ряда автомобильных дорог Иркутска, в том числе расположенных вблизи с социальными учреждениями, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В администрацию города внесено прокурорское представление.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

- Судом ответственное лицо администрации оштрафовали на 20 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

дороги уборка снега

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