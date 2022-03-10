Сотрудница минимущества Иркутской области пойдёт под суд за взятку в 1,7 млн

Уголовное дело связано с квартирами для сирот



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы министерства имущественных отношений Иркутской области. Она обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по статье «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



- По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемая, являясь членом контрактной службы министерства имущественных отношений Иркутской области получила незаконное денежное вознаграждение (подкуп) - около 1,7 млн рублей за заключение контрактов по закупкам товаров для обеспечения государственных нужд по приобретению жилых помещений для детей-сирот по государственной программе «Доступное жилье». После их заключения она заключала дополнительные соглашения с подписями сторон, тем самым, преимущественные условия получали заинтересованные физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, - говорится в сообщении.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

