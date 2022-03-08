Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

«Говорить о чём-то позитивном пока рано», - заявил глава российской делегации



Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА Новости.



- Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идёт непросто. Говорить о чём-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения. Надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте, - сообщил Владимир Мединский.



Как подчеркнул помощник президента, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать «более существенный шаг вперёд».



Мединский указал, что Россия на встрече ребром поставила вопрос об открытии гуманитарных коридоров. В свою очередь, украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.



В свою очередь, входящий в состав российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.



Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. Состав российской делегации не поменялся: Мединский, Слуцкий, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.



Первый раунд переговоров прошёл 28 февраля в Гомельской области. Делегаты осторожно заявили, что есть несколько позиций, которые все согласны обсуждать. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.

