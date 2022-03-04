Татьяна Москалькова просит о встрече с российскими военнопленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь, пишет РИА Новости.
- По этому поводу я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы, - сообщила Москалькова изданию.
Российский омбудсмен обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
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