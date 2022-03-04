Дерипаска предложил перенести столицу страны в Сибирь

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

По словам бизнесмена, интересы России в будущем лежат в Азии



Российский предприниматель Олег Дерипаска предлагает сделать ставку на внешние отношения с Азией путём переноса столицы на восток страны и развитие инфраструктуры Восточной Сибири, сообщает «Интерфакс».



- Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн.в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упёртость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже, - заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.



По его словам, «зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии?».



Он предложил перенести столицу России в Новосибирск или Красноярск.



Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири.



- К сожалению, мы дальше Братска двинуться не можем, у нас нет инфраструктуры. Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить всё, - считает бизнесмен.



Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.

