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Дерипаска предложил перенести столицу страны в Сибирь

Дерипаска предложил перенести столицу страны в Сибирь
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По словам бизнесмена, интересы России в будущем лежат в Азии

Российский предприниматель Олег Дерипаска предлагает сделать ставку на внешние отношения с Азией путём переноса столицы на восток страны и развитие инфраструктуры Восточной Сибири, сообщает «Интерфакс».

- Я уверен и до этого был, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика - $18 трлн.в этом году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры - это гораздо больше Европы, с другим динамизмом. Вот эта наша упёртость на Запад - ну не хотят они нас, надо забыть уже, - заявил Дерипаска на Красноярском экономическом форуме.

По его словам, «зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии?».

Он предложил перенести столицу России в Новосибирск или Красноярск.

Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири.

- К сожалению, мы дальше Братска двинуться не можем, у нас нет инфраструктуры. Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить всё, - считает бизнесмен.

Он добавил, что в связи с новой ситуацией готов внести ряд предложений, но их имеет смысл обсуждать только после установления мира.
Сибирь столица

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