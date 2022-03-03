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Забайкалье «переименовали» в Zабайкалье

Забайкалье «переименовали» в Zабайкалье
Власть, 
Написание названия через Z уже появилось в пресс-релизах правительства Забайкалья

Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в правительстве Забайкальского края. С сегодняшнего дня, 3 марта название региона в информационных материалах правительства края будет писаться «Zабайкалье», сообщается на официальном портале региона.

- «Z» - в первую очередь, знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесён на отечественную спецтехнику, - говорится в сообщении.

В краевом правительстве заявили, что ранее водители читинских маршруток присоединились к акции, наклеив на стёкла листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z.

Ранее написание названия через Z приняли власти Кузбасса. Теперь в официальных документах название пишется КуZбасс.

Знак Z стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику.


Забайкальский край Украина

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