Написание названия через Z уже появилось в пресс-релизах правительства Забайкалья
Акцию по поддержке спецоперации России на Украине поддержали в правительстве Забайкальского края. С сегодняшнего дня, 3 марта название региона в информационных материалах правительства края будет писаться «Zабайкалье», сообщается на официальном портале региона.
- «Z» - в первую очередь, знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. Россияне размещают символ на автомобилях, окнах домов и офисов. Такой же знак нанесён на отечественную спецтехнику, - говорится в сообщении.
В краевом правительстве заявили, что ранее водители читинских маршруток присоединились к акции, наклеив на стёкла листовки с Георгиевской лентой в форме буквы Z.
Ранее написание названия через Z приняли власти Кузбасса. Теперь в официальных документах название пишется КуZбасс.
Знак Z стал одним из символов военной спецоперации на Украине. Его наносят на российскую военную технику.
Забайкалье «переименовали» в Zабайкалье
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