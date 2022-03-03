Народный Хурал принял совместное с главой Бурятии заявление по Украине

Заявление депутаты поддержали единогласно



3 марта в Улан-Удэ стартовала первая в этом году сессия Народного Хурала. Началась она с принятия совместного заявления парламента Бурятии, главы и правительства республики по ситуации на Украине.



Заявление зачитал глава Бурятии Алексей Цыденов. В нём, в частности, говорится, о «государственном перевороте в Украине в 2014 году, совершённом при поддержке США и Евросоюза», «антироссийской военной политике», «многотысячных жертвах в ДНР и ЛНР, в том числе среди детей», «10 иностранных военных точек на Украине с перспективой размещения тактического ядерного вооружения».



- Глава, депутаты Народного Хурала, правительство Бурятии поддерживаем решение президента России Владимира Путина и Федерального Собрания о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и проведении специальной военной операции на территории Украины, - говорится в заявлении.



Также Алексей Цыденов призвал жителей Бурятии сохранять спокойствие и выдержку.



Это совместное заявление поддержали 44 депутата Народного Хурала. «Против» - 0, воздержались – 0. Отметим, 13 человек не участвовали в голосовании.

