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Названа возможная дата второго раунда переговоров Украины и России

Названа возможная дата второго раунда переговоров Украины и России
Власть,  Фото:БелТА
Первый раунд переговоров не остановил спецоперацию

Переговоры между Украиной и Россией в Беларуси возможны ближе к концу недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в Белоруссии в среду маловероятен, сообщил «Интерфаксу» источник.

- Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учётом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Беларусь. Сегодня переговоры маловероятны, - сказал источник.

Он сообщил, что, «скорее всего, речь идёт о конце недели». «Более реалистичные сроки - ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», - сказал источник.

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 28 февраля в Беларуси и продолжался около пяти часов. Глава российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский - сообщил по итогам встречи, что стороны проведут консультации с руководством своих стран, после чего переговоры продолжатся.

Участники встречи заявили, что есть точки, по которым может быть найдено решение. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник заявил, что Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата.

Украина

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