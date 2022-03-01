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Завершился первый этап переговоров России и Украины

Завершился первый этап переговоров России и Украины
Власть,  Фото:БелТА
Члены российской делегации заявляют, что «стороны услышали друг друга»

28 февраля состоялись переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине. Стороны договорились провести новый раунд, сообщает РИА Новости.

Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии, она продолжалась почти пять часов.

Как сообщил по итогам переговоров член российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Мединский добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдёт на польско-белорусской границе.

- До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны, — заключил помощник президента.

Ещё один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24» отметил, что «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили конкретные решения. Он добавил, что во втором раунде переговоров эти темы получат развитие. Для Украины основной целью встречи было обсуждение прекращения огня, подчеркнул советник главы президентского офиса, уточняет РИА Новости.

Москву на переговорах представили Мединский, Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

С украинской стороны переговоры помимо Подоляка вели, министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Украина

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