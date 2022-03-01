Районные власти в Бурятии наказали за медлительность

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Сельчанину своевременно не ответили на запрос



Житель Хоринского района Бурятии обратился с письменным заявлением по вопросу соблюдения законодательства при использовании земельного участка в администрацию муниципального образования – сельского поселения «Хоринское» и территориальный отдел Роспотребнадзора.



Однако уполномоченные органы в установленный срок не ответили сельчанину.



Главе сельского поселения и начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по республике в Хоринском районе внесено прокурорское представление, которые удовлетворены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении двух ответственных лиц указанных органов возбуждены административные дела за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Виновные привлечены к административной ответственности с назначением штрафа в размере пяти тысяч рублей каждому, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.



