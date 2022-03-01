Уроженка Бурятии заняла пост в правительстве Дагестана

Она родилась в Бурятии, но практически всю жизнь живёт в Дагестане
Рашия Алиева назначена заместителем руководителя администрации главы и правительства Дагестана, сообщает РИА-Дагестан.
Рашия Рустамовна Алиева родилась 28 марта 1967 года в Бурятской АССР. В 1989 году окончила Дагестанский государственный университет. С 1989 года по 1991 год работала экономистом НИИ радиоаппаратуры ПО «Азимут».
С 1991 по 2000 годы преподавала в Дагестанском институте народного хозяйства, затем в Дагестанском государственном техническом университете и Дагестанском государственном университете.
С 2000 года работает в администрации главы и правительства республики Дагестан. В феврале 2009 года назначена заместителем начальника отдела образования, культуры и науки, в апреле 2009 года – начальником отдела социального развития.
С 2013 года по 2015 год Алиева – начальник управления социального развития администрации президента и правительства Дагестана.
В 2015-2021 годы работала заместителем начальника организационно-проектного управления – начальником отдела социальной политики и государственных услуг.
С февраля 2021 года возглавляла управление социального развития правительства Дагестана.
Кандидат экономических наук, доцент.
Имеет почётное звание «Заслуженный работник государственной службы Республики Дагестан», награждена Почётной грамотой Республики Дагестан, медалью «За доблестный труд».
Имеет двоих детей.
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