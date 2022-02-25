 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании

Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании
Власть,  Фото:pixabay.com
Росавиация приняла ответные шаги на недружественные решения

Росавиация ограничила с 25 февраля использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у Великобритании, сообщается на официальном сайте ведомства.

- 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории России, включая транзитные полёты, - говорится в сообщении.

В Росавиации отмечают, что данная мера принята в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании.

Вчера в соответствии с нормами международного права Росавиация направила предложение Великобритании - обсудить вопрос выполнения полетов между двумя странами. Однако сегодня утром, Авиационные власти Великобритании дали отказ. Это стало основанием для принятия российской стороны зеркальных мер для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.
Росавиация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
В ЦУР Забайкалья назначен новый руководитель
Власть, 25.02.2022
Натия Зайкина начала исполнять руководящие обязанности с 8 февраля
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Председатель комитета Хурала Бурятии объяснил отставку ковидом
Власть, 25.02.2022
Кандидатура того, кто претендует на место Аркадия Цыбикова, определена
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Сайт правительства Бурятии перестал работать
Власть, 25.02.2022
Сайт не загружается с самого утра
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Власть, 25.02.2022
Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Facebook блокировал страницу чиновника мэрии Улан-Удэ
Власть, 25.02.2022
Блокировка, вероятно, связана с позицией чиновника по Украине
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
На сайте минобрнауки Бурятии «всплыли» поддельные дипломы
Власть, 24.02.2022
Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Бывшего зампреда правительства Бурятии осудили условно
Власть, 24.02.2022
Алексей Мишенин признан виновным по делу о крупном хищении
Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Власть, 24.02.2022
Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО
Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе
Власть, 24.02.2022
Целью специальной военной операции Путин назвал «защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима»

Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников
Глава Бурятии выиграл турнир по стрельбе из лука среди чиновников
Власть, 24.02.2022
О том, как прошёл турнир, рассказала его участница – министр культуры
Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза
Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза
Власть, 24.02.2022
Под ограничения попали двое из трёх представителей Бурятии в Госдуме
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ оставили в СИЗО
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ оставили в СИЗО
Власть, 23.02.2022
Анастасия Кузовлева находится в СИЗО с осени
Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»
Глава Бурятии: «Защищать Родину можно по-разному»
Власть, 23.02.2022
В Улан-Удэ в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
Власть, 22.02.2022
Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^