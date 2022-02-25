Россия закрыла небо для воздушных судов Великобритании

Росавиация приняла ответные шаги на недружественные решения
Росавиация ограничила с 25 февраля использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у Великобритании, сообщается на официальном сайте ведомства.
- 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории России, включая транзитные полёты, - говорится в сообщении.
В Росавиации отмечают, что данная мера принята в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании.
Вчера в соответствии с нормами международного права Росавиация направила предложение Великобритании - обсудить вопрос выполнения полетов между двумя странами. Однако сегодня утром, Авиационные власти Великобритании дали отказ. Это стало основанием для принятия российской стороны зеркальных мер для соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний.
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