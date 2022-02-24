Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает

Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО



Вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, заявили в министерстве обороны страны. Об этом сообщает РИА Новости.



- Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины, - говорится в сообщении.



Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Целью этой операции была названа защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия признала на этой неделе.

