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Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает

Минобороны РФ: Гражданскому населению Украины ничего не угрожает
Власть, 
Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО

Вооружённые силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, заявили в министерстве обороны страны. Об этом сообщает РИА Новости.

- Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины, - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины. Целью этой операции была названа защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, независимость которых Россия признала на этой неделе.
Украина

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