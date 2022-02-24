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Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза

Два депутата Госдумы от Бурятии попали под санкции Евросоюза
Власть,  Фото:pixabay.com
Под ограничения попали двое из трёх представителей Бурятии в Госдуме

Два депутата Государственной думы от Бурятии попали в санкционный список Евросоюза в связи с событиями, связанными с признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также последующей ратификацией договоров о дружбе и сотрудничестве РФ с республиками Донбасса. Полный список опубликован на официальном сайте ЕС.

Так, среди российских политиков в санкционный список включили депутатов Госдумы - Николая Будуева («Единая Россия») и коммуниста Вячеслава Мархаева (КПРФ). Депутата-единороссаВячеслава Дамдинцурунова – третьего члена Госдумы от республики – в списке не оказалось. Также под санкции ЕС попал губернатор соседнего региона – Иркутской области Сергей Левченко.

В списке поясняется, что причина наложения санкций на депутатов Госдумы – голосование за постановление № 58243-8 «Об обращении государственного Думы президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

Всего под санкции попали 570 человек. В их числе, например, министр обороны России Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист и телеведущий Владимир Соловьев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и другие.

Теперь им запрещено въезжать в Евросоюз, и они не смогут пользоваться его банковской системой.
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