Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Члены Совета безопасности России поддержали решение



Президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, сообщает «Интерфакс».



- Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, - заявил Путин в ходе своего телеобращения в эфире «Россия-24».



- Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, - добавил он.



Путин отметил, что «Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины». «Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно», - сказал он.



Члены Совета безопасности России также выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.

