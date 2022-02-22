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Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Власть, 
Члены Совета безопасности России поддержали решение

Президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, сообщает «Интерфакс».

- Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, - заявил Путин в ходе своего телеобращения в эфире «Россия-24».

- Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, - добавил он.

Путин отметил, что «Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины». «Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно», - сказал он.

Члены Совета безопасности России также выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.
Украина Путин

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