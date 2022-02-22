Члены Совета безопасности России поддержали решение
Президент России Владимир Путин сразу после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, сообщает «Интерфакс».
- Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики, - заявил Путин в ходе своего телеобращения в эфире «Россия-24».
- Прошу Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время, - добавил он.
Путин отметил, что «Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины». «Все эти годы (Россия) настойчиво и терпеливо боролась за исполнение резолюций СБ ООН 2202 от 17 Февраля 2015 года, закрепивших Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по урегулированию ситуации на Донбассе. Все тщетно», - сказал он.
Члены Совета безопасности России также выступили за признание независимости ЛНР и ДНР.
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 22.02.2022
Члены Совета безопасности России поддержали решение
Пять буддийских храмов находятся на территории Селенгинского района
Можно будет задать вопросы о земельном законодательстве
Это состоится в рамках национального движения «Миллиард деревьев»
Аркадий Цыбиков подал заявление «по собственному»
Вячеслав Еговцев возглавляет ведомство с 2020 года
Заявление сделал Михаил Щапов
Алексей Цыденов: «Если я что-то обещаю во время общения с вами, я делаю»
Первый пункт посещения – мост через реку Гарга
Новый спорткомплекс откроется в Максимихе
Совсем скоро медицинское учреждение в Тарбагатае примет своих первых посетителей
Скоро находившаяся в рабстве мать с двумя детьми сможет вернуться домой
Завершено строительство проблемной новостройки в 140А квартале
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О противодействии коррупции»
Программа рабочей поездки будет насыщенной