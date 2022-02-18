Вячеслав Еговцев возглавляет ведомство с 2020 года
Начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву указом президента России Владимира Путина присвоено звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- Присвоить специальное звание сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации Еговцеву Вячеславу Петровичу, - говорится в указе.
Вячеслав Еговцев родился в 1973 году в Пермском крае.
В 1997 году с отличием окончил юридический институт МВД России и был назначен на должность оперуполномоченного межрайонного отдела по борьбе с экономической преступностью при УВД Перми. С 1999 по 2004 г.г. работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью. В 2004 г. возглавил ОБЭП УВД Перми.
С 2010 года руководил управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Пермскому краю. С 2012 г. по 2018 г. возглавлял УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.
С 2018 г. занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Указом президента РФ № 816 от 28 декабря 2020 года назначен начальником УМВД России по Забайкальскому краю.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей награжден государственной наградой медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД».
Путин присвоил звание генерал-майора начальнику УМВД Забайкальского края
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