В Госдуме предложили выдавать россиянам реальные доходы от ресурсов страны

Заявление сделал Михаил Щапов



Граждане России должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, сообщает URA.RU.



- Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся, - сказал в разговоре URA.RU Михаил Щапов.



По его мнению, сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны.



- Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, должны только частично направляться в стабилизационный фонд. Сверх определенной суммы (сейчас это около 7% от ВВП, и этого достаточно) деньги нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами, - добавил Щапов.



