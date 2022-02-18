Заявление сделал Михаил Щапов
Граждане России должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, сообщает URA.RU.
- Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся, - сказал в разговоре URA.RU Михаил Щапов.
По его мнению, сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны.
- Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, должны только частично направляться в стабилизационный фонд. Сверх определенной суммы (сейчас это около 7% от ВВП, и этого достаточно) деньги нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами, - добавил Щапов.
В Госдуме предложили выдавать россиянам реальные доходы от ресурсов страны
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 18.02.2022
Первый пункт посещения – мост через реку Гарга
Власть, 18.02.2022
Новый спорткомплекс откроется в Максимихе
Совсем скоро медицинское учреждение в Тарбагатае примет своих первых посетителей
Скоро находившаяся в рабстве мать с двумя детьми сможет вернуться домой
Завершено строительство проблемной новостройки в 140А квартале
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О противодействии коррупции»
Программа рабочей поездки будет насыщенной
Место стало свободным после ухода из жизни Галана Гунзынова
Алексей Цыденов пообщается с жителями Баргузинского района
Депутаты согласовали кандидатуру Романа Колесова
Прокуратура Бурятии подвела итоги за 2021 год
Приём состоялся в Баргузинском районе
Заместителем мэра Улан-Удэ стала заслуженный строитель Бурятии
Власть, 15.02.2022
Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей
Власть, 14.02.2022
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон