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В Госдуме предложили выдавать россиянам реальные доходы от ресурсов страны

В Госдуме предложили выдавать россиянам реальные доходы от ресурсов страны
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявление сделал Михаил Щапов

Граждане России должны получать реальные доходы от разработки природных ресурсов страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, сообщает URA.RU. 

- Люди должны получать какие-то реальные доходы от разработки национальных ресурсов. Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся, - сказал в разговоре URA.RU Михаил Щапов.

По его мнению, сверхдоходы государства также должны распределяться на проекты, приносящие пользу экономике страны.

- Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, должны только частично направляться в стабилизационный фонд. Сверх определенной суммы (сейчас это около 7% от ВВП, и этого достаточно) деньги нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами, - добавил Щапов.

депутаты Госдумы

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