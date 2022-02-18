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В Бурятии выполняются наказы баргузинцев

В Бурятии выполняются наказы баргузинцев
Власть,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Алексей Цыденов: «Если я что-то обещаю во время общения с вами, я делаю»

Глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочим визитом в Баргузинском районе республики. Текущая поездка Алексея Цыденова в этот район уже шестая по счёту с начала работы в регионе. В четверг, 17 февраля, глава Бурятии во время встречи с населением района напомнил, что по итогам каждой поездки формируется протокол поручений по итогам встреч с населением, а также проблем, которые ставятся руководством района.

- У меня все ходы записаны, если я что-то обещаю во время общения с вами, я делаю, - отметил сегодня Алексей Цыденов в ходе общения с населением.

Так, только в 2021 году в рамках исполнения районных наказов проведены ремонтные работы в здании начальных классов Адамовской средней школы. Главный корпус этой школы в этом году также будет ремонтироваться. Проведено благоустройство здания Уржильской школы – приведены в нормативное состояние воздушно-тепловой режим, водоснабжение и канализация. В школах Баянгола и Улюна заменены водогрейные котлы.

В рамках нацпроекта «Образование» в 5 школах: «Уринская», «Усть-Баргузинская», «Юблейная», «Читканская», «Улюнская» – созданы «Точки роста» (центры образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей).

Также в рамках исполнения наказов жителей района, в Баргузинскую ЦРБ было закуплено три автомобиля, а также одна машина скорой помощи. В селах Ярикто и Суво были возведены фельдшерско-акушерские пункты.

В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» построен универсальный игровой зал в селе Максимиха стоимостью 113 млн рублей. Благоустроено 6 общественных территорий в сёлах Баргузин, Усть-Баргузин, Уро, Улюн, Баянгол.

За счёт средств республиканского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 12 предпринимателей получили средства на развитие своего бизнеса.

Большая работа ежегодно проводится по ремонту автодорог района. Так, асфальтируется региональная трасса Улан-Удэ – Курумкан, за пять лет уложено порядка 59 км асфальтового покрытия дороги, благоустроена придорожная инфраструктура, благоустроены остановочные пункты, реконструированы объекты освещения. На сегодняшний день в Баргузинском районе проводится капремонт дороги Шапеньково – Буксыкен, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
глава РБ Бурятия Баргузинский район

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