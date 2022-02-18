Глава Бурятии работает в Курумканском районе

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Первый пункт посещения – мост через реку Гарга



В пятницу, 18 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов начал рабочий визит в Курумканский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Первый пункт посещения - мост через реку Гарга, соединяющий село Аргзун и посёлок Майский и служащий в том числе для нужд лесозаготовителей района. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт моста, который необходим для увеличения его грузоподъемности.



В посёлке Майск глава посетит котельную, амбулаторию и дом культуры.



В посёлке Шаманка Алексей Цыденов примет участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках федеральной программы минздрава РФ «Модернизация первичного звена». Алексей Цыденов пообщается с медиками района в Курумканской центральной районной больнице.



Алексей Цыденов также осмотрит участок под строительство школы в селе Курумкан.



Глава Бурятии также проведёт встречу с населением. Эфир будет транслироваться в «прямом эфире» в социальных сетях. Пользователи соцсетей также могут задать свои вопросы.



