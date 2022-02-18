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Глава Бурятии работает в Курумканском районе

Глава Бурятии работает в Курумканском районе
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Первый пункт посещения – мост через реку Гарга

В пятницу, 18 февраля, глава Бурятии Алексей Цыденов начал рабочий визит в Курумканский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Первый пункт посещения - мост через реку Гарга, соединяющий село Аргзун и посёлок Майский и служащий в том числе для нужд лесозаготовителей района. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт моста, который необходим для увеличения его грузоподъемности.

В посёлке Майск глава посетит котельную, амбулаторию и дом культуры.

В посёлке Шаманка Алексей Цыденов примет участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта, построенного в рамках федеральной программы минздрава РФ «Модернизация первичного звена». Алексей Цыденов пообщается с медиками района в Курумканской центральной районной больнице.

Алексей Цыденов также осмотрит участок под строительство школы в селе Курумкан.

Глава Бурятии также проведёт встречу с населением. Эфир будет транслироваться в «прямом эфире» в социальных сетях. Пользователи соцсетей также могут задать свои вопросы.

глава Бурятии Алексей Цыденов Курумканский район

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