В России принят закон о снятии денег со счетов коррупционеров

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О противодействии коррупции»



Госдума приняла закон о взыскании денег чиновников с банковских счетов, если сумма поступлений выше дохода за три года, а законность получения денег не доказана.



- Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тыс. рублей, — пояснил суть законопроекта председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.



Действующее законодательство уже предусматривает возможность обращения в доход государства незаконно нажитого имущества коррупционеров — земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных бумаг, но нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов в законе прописано не было.



Пискарёв отметил, что теперь этот правовой пробел устраняется. Запрашивать необходимые документы для проверки счетов чиновника в кредитных и иных организациях и по результатам проверки обращаться в суд для изъятия средств будут Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры.



Кроме закона «О противодействии коррупции», приняты поправки в закон «О банках и банковской деятельности».



- Мы последовательно совершенствуем антикоррупционное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть незаконно нажитое, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

