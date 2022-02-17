Программа рабочей поездки будет насыщенной
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 17 февраля, работает в Баргузинском районе. В ходе визита он посетит объекты энергетики, социальной и транспортной инфраструктуры, встретится с представителями сферы туризма и предпринимателями, ознакомится с работой территориальных общественных самоуправлений, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Алексей Цыденов начал свою поездку с посещения объектов здравоохранения поликлиники и участковой больницы в посёлке Усть-Баргузин. Здания, в которых они расположены, требуют ремонта. Заключен договор на проведение экспертизы обследования корпусов участковой больницы для подготовки проектно-сметной документации.
Ещё один объект здравоохранения, с проблемами которого ознакомится глава, - инфекционное отделение Баргузинской центральной районной больницы.
Также Алексей Цыденов побывает в домах культуры сёл Макаринино, Адамово, Суво и Улюн. В улюнском сельском доме культуры в 2021 году проведён капитальный ремонт. Остальные имеют различную степень износа.
Кроме того, в плане поездки есть учреждения дополнительного образования в посёлке Баргузин – детский сад «Берёзка» и дом детского творчества. По поручению главы, данному в одной из предыдущих поездок в район - рассмотреть вопрос финансирования капитального ремонта и приобретения оборудования для дома творчества, было получено современное оборудование на сумму порядка 2, 84 млн. рублей.
Также в Баргузинском районе Алексей Цыденов встретится с активистами движения ТОС, посетит котельную Юбилейной средней школы, мост через протоку Хара-Усун и участок подъездной дороги к этому мосту.
В пятницу, 18 февраля, Алексей Цыденов будет работать в Курумканском районе.
В каждом из двух районов глава пообщается с местными жителями в формате «прямого эфира», а также проведёт совещание по социально-экономическому развитию.
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Баргузинский и Курумканский районы
Власть, Фото:
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