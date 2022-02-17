Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов пообщается с жителями Баргузинского района



Сегодня, 17 февраля, в 17:30 глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире пообщается с жителями Баргузинского района.



Задать свой вопрос Алексею Цыденову можно в соцсетях во время прямого эфира.



Онлайн-встреча будет транслироваться на официальной странице правительства Бурятии в Instagram и на странице Баргузинского района в «ВКонтакте».



