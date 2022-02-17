Алексей Цыденов пообщается с жителями Баргузинского района
Сегодня, 17 февраля, в 17:30 глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире пообщается с жителями Баргузинского района.
Задать свой вопрос Алексею Цыденову можно в соцсетях во время прямого эфира.
Онлайн-встреча будет транслироваться на официальной странице правительства Бурятии в Instagram и на странице Баргузинского района в «ВКонтакте».
Глава Бурятии проведёт прямой эфир в соцсетях
Власть, Фото:
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