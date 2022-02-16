 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии

Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
Власть,  Фото:сайт Генпрокуратуры РФ
Приём состоялся в Баргузинском районе

В Бурятии с рабочей поездкой побывал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. 15 февраля он провел личный приём граждан в Баргузинском районе. Однако жители Улан-Удэ и других районов республики смогли обратиться на приём посредством видеоконференцсвязи.

В мероприятии приняли участие прокурор республики Галина Ковалёва, руководители контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

- Значительная часть заявлений касалась социальной проблематики, влияющей на качество жизни граждан, в том числе реализации прав на охрану здоровья, защиту трудовых, пенсионных, жилищных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Жители Тарбагатайского района сообщили о неукомплектованности районной больницы и сельского фельдшерско-акушерского пункта врачами общей практики. Заявители из Улан-Удэ и Гусиноозёрска подняли проблему льготного лекарственного обеспечения.

Обратившиеся на прием граждане, проживающие в селе Бородино Прибайкальского района, заявили о длительном нерешении вопроса по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».

Собственники помещений многоквартирных домов в Улан-Удэ обжаловали действия ресурсоснабжающей организации по начислению платы за отопление, потребленное на общедомовые нужды, отсутствие тротуаров на придомовой территории.

Были затронуты вопросы пенсионного законодательства. Граждане выразили несогласие с отказом в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Пенсионный орган не засчитал отдельные периоды работы для назначения указанной пенсии.

Поводом для обращений стали также нарушения разумных сроков при расследовании уголовных дел, в том числе по очевидным преступлениям против собственности и против личности.
прием граждан прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
В Улан-Удэ назначили заместителя мэра по строительству
Власть, 16.02.2022
Заместителем мэра Улан-Удэ стала заслуженный строитель Бурятии
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за нападение бездомных собак
Власть, 15.02.2022
Планируется рассмотреть введение штрафов до 200 тысяч рублей
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
В Бурятии доработают законопроект о двух «трезвых» сёлах
Власть, 14.02.2022
Если другие «трезвые сёла» обошлись только решением сходов жителей, то два закаменских села просят внести по ним поправки в закон
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Глава СКР взял на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Бурятии
Власть, 14.02.2022
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о произошедшем в Бурятии
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил руководящую должность
Власть, 11.02.2022
Виктор Очиров получил пост в Дирекции спортивных сооружений
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
В Бурятии прокуратуру просят оценить действия тункинских чиновников
Власть, 10.02.2022
Общественники просят разобраться по поводу действия властей Тункинского района во время зимнего подтопления
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике
Власть, 10.02.2022
Рабочая встреча Алексея Цыденова с заместителем председателя правительства РФ прошла 9 февраля
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
Власть, 10.02.2022
Алексей Саклаков написал книгу стихов собственного сочинения
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к экс-главе РАЛХ
Власть, 10.02.2022
Алексей Щепин по-прежнему заявляет о своей полной невиновности
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
Власть, 10.02.2022
Стороны и подписали соответствующие документы
Глава Бурятии произвёл рокировку с должностями зампредов
Глава Бурятии произвёл рокировку с должностями зампредов
Власть, 09.02.2022
Статус министра экономики повысился
Глава Бурятии поручил вознаградить медиков и волонтёров
Глава Бурятии поручил вознаградить медиков и волонтёров
Власть, 09.02.2022
Поручение Алексей Цыденов отдал на заседании оперштаба
Мэр Улан-Удэ: «Надо будет – дойдём до министра обороны»
Мэр Улан-Удэ: «Надо будет – дойдём до министра обороны»
Власть, 09.02.2022
Игорь Шутенков раскритиковал работу коммунальной службы в военном городке Сосновый Бор
Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки
Мэр Улан-Удэ поручил ликвидировать сосульки
Власть, 09.02.2022
Игорь Шутенков отреагировал на недавний случай, когда снег с крыши едва не сбросили на ребёнка
В России предложили создать ответственный за похороны госорган
В России предложили создать ответственный за похороны госорган
Власть, 08.02.2022
В профсоюзе работников ритуальных служб призвали создать профильный госорган

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^