Приём состоялся в Баргузинском районе
В Бурятии с рабочей поездкой побывал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. 15 февраля он провел личный приём граждан в Баргузинском районе. Однако жители Улан-Удэ и других районов республики смогли обратиться на приём посредством видеоконференцсвязи.
В мероприятии приняли участие прокурор республики Галина Ковалёва, руководители контрольно-надзорных и правоохранительных органов.
- Значительная часть заявлений касалась социальной проблематики, влияющей на качество жизни граждан, в том числе реализации прав на охрану здоровья, защиту трудовых, пенсионных, жилищных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жители Тарбагатайского района сообщили о неукомплектованности районной больницы и сельского фельдшерско-акушерского пункта врачами общей практики. Заявители из Улан-Удэ и Гусиноозёрска подняли проблему льготного лекарственного обеспечения.
Обратившиеся на прием граждане, проживающие в селе Бородино Прибайкальского района, заявили о длительном нерешении вопроса по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».
Собственники помещений многоквартирных домов в Улан-Удэ обжаловали действия ресурсоснабжающей организации по начислению платы за отопление, потребленное на общедомовые нужды, отсутствие тротуаров на придомовой территории.
Были затронуты вопросы пенсионного законодательства. Граждане выразили несогласие с отказом в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Пенсионный орган не засчитал отдельные периоды работы для назначения указанной пенсии.
Поводом для обращений стали также нарушения разумных сроков при расследовании уголовных дел, в том числе по очевидным преступлениям против собственности и против личности.
Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии
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