Заместитель Генпрокурора РФ провёл приём граждан в Бурятии

Власть, Фото: сайт Генпрокуратуры РФ

Приём состоялся в Баргузинском районе



В Бурятии с рабочей поездкой побывал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. 15 февраля он провел личный приём граждан в Баргузинском районе. Однако жители Улан-Удэ и других районов республики смогли обратиться на приём посредством видеоконференцсвязи.



В мероприятии приняли участие прокурор республики Галина Ковалёва, руководители контрольно-надзорных и правоохранительных органов.



- Значительная часть заявлений касалась социальной проблематики, влияющей на качество жизни граждан, в том числе реализации прав на охрану здоровья, защиту трудовых, пенсионных, жилищных прав, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Жители Тарбагатайского района сообщили о неукомплектованности районной больницы и сельского фельдшерско-акушерского пункта врачами общей практики. Заявители из Улан-Удэ и Гусиноозёрска подняли проблему льготного лекарственного обеспечения.



Обратившиеся на прием граждане, проживающие в селе Бородино Прибайкальского района, заявили о длительном нерешении вопроса по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».



Собственники помещений многоквартирных домов в Улан-Удэ обжаловали действия ресурсоснабжающей организации по начислению платы за отопление, потребленное на общедомовые нужды, отсутствие тротуаров на придомовой территории.



Были затронуты вопросы пенсионного законодательства. Граждане выразили несогласие с отказом в назначении досрочной страховой пенсии по старости. Пенсионный орган не засчитал отдельные периоды работы для назначения указанной пенсии.



Поводом для обращений стали также нарушения разумных сроков при расследовании уголовных дел, в том числе по очевидным преступлениям против собственности и против личности.

