Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу

Алексей Саклаков написал книгу стихов собственного сочинения



Заместитель председателя комитета по социальной политике заксобрания Забайкальского края Алексей Саклаков издал книгу для детей «Приключения Булочки и Смайлика в сказочном лесу где-то под Читой» (0+), сообщает ИА «Чита.Ру»



- Книга не продаётся. Это неформальный проект, я же не писатель вообще-то. Это для души, для внуков, как отдушина. Получилось интересно, — сказал Алексей Саклаков.



Книга вышла тиражом в 500 экземпляров.



Депутат никогда не планировал издание сборника стихов для детей, уточняет «Чита.Ру».



- Я сам не пойму, как это получилось! Книга детских стихов никогда не была в моих ближайших планах! Когда у тебя такие замечательные внуки, то дедушка не должен молча наблюдать со стороны, как они растут, развиваются, учатся ходить и всё прочее. Просто необходимо делать что-нибудь для них! Я попробовал написать первое стихотворение для Вари и Влада, когда услышал, что они не просто ходили в поликлинику, а это для всей семьи было большим масштабным интересным событием. Я постарался описать это в стихотворении «Булочка и Смайлик в гостях у Барбоса», и мне кажется, получилось интересно и детям, и взрослым, — написал Алексей Саклаков в предисловии к книге.

