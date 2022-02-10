Алексей Саклаков написал книгу стихов собственного сочинения
Заместитель председателя комитета по социальной политике заксобрания Забайкальского края Алексей Саклаков издал книгу для детей «Приключения Булочки и Смайлика в сказочном лесу где-то под Читой» (0+), сообщает ИА «Чита.Ру»
- Книга не продаётся. Это неформальный проект, я же не писатель вообще-то. Это для души, для внуков, как отдушина. Получилось интересно, — сказал Алексей Саклаков.
Книга вышла тиражом в 500 экземпляров.
Депутат никогда не планировал издание сборника стихов для детей, уточняет «Чита.Ру».
- Я сам не пойму, как это получилось! Книга детских стихов никогда не была в моих ближайших планах! Когда у тебя такие замечательные внуки, то дедушка не должен молча наблюдать со стороны, как они растут, развиваются, учатся ходить и всё прочее. Просто необходимо делать что-нибудь для них! Я попробовал написать первое стихотворение для Вари и Влада, когда услышал, что они не просто ходили в поликлинику, а это для всей семьи было большим масштабным интересным событием. Я постарался описать это в стихотворении «Булочка и Смайлик в гостях у Барбоса», и мне кажется, получилось интересно и детям, и взрослым, — написал Алексей Саклаков в предисловии к книге.
Депутат Заксобрания Забайкалья издал детскую книгу
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