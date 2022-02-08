В России предложили создать ответственный за похороны госорган

В профсоюзе работников ритуальных служб призвали создать профильный госорган



Депутаты Госдумы намерены в феврале внести на рассмотрение законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой, сообщает «Лента.Ру».



Документ предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». По нему ритуальные услуги могут осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. Однако, отмечают разработчики идеи, оказание похоронных услуг стало предпринимательством, и мошенничество в этом деле не редкость.



Проект о включении похорон в перечень госуслуг, скорее всего, окажется неэффективным и будет отклонён так же, как и предыдущие предложения, считает председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что наиболее логичным было бы создание отдельного госоргана, отвечающего за эту сферу.



- Может, в новом законопроекте случится чудо, и мы увидим, что начнут выделяться адекватные суммы на каждого умершего в зависимости от региона. Что каждый человек будет иметь право быть захороненным на кладбище, что будет предусмотрена бригада и все прочее, — сказал председатель профсоюза работников ритуальных служб.



Авдеев считает, что в обществе, где невозможно жить без традиционных ценностей, государство как общественный институт должно взять на себя похороны каждого человека. Чтобы качественно реализовать данную амбициозную идею, требуется создание специализированного госоргана, уверен собеседник «Ленты.ру».



- Нужно понимать, что ритуальная деятельность очень сложная и межотраслевая. Здесь немного от медицины, немного от СМИ, от культуры, религии, производства, транспорта, земельных отношений, — сказал Авдеев.

