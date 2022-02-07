Бурятия активизирует сотрудничество с Монголией





Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание по активизации сотрудничества с Монголией. В совещании с членами правительства принял участие руководитель Россотрудничества в Монголии (Русский дом в Улан-Баторе) Амгалан Базархандаев. Рассматривались вопросы сотрудничества в сфере предпринимательства, образования и культуры, сообщили в пресс-службе правительства Бупрятии.Глава Россотрудничества в Монголии рассказал о перспективных направления сотрудничества, о тех направлениях, которые наиболее интересны монгольской стороне. Так, Монголия активно направляет свою молодёжь на учебу в российских вузах. У бурятских вузов также есть все возможность нарастить сотрудничество в этой сфере. Алексей Цыденов поручил Минобрнауки Бурятии активизировать работу, в частности создать презентационные материалы учебных заведений Бурятии на монгольском языке, а также организовать выезд вузов и ссузов в монгольские аймаки для проведения информационной работы.Амгалан Базархандаев рассказал об успешном опыте стажировки монгольских учителей в Бурятии. Принято решение продолжить этот опыт.Также Алексей Цыденов поддержал инициативу монгольского государства об организации площадок для товарообмена, экономических выставок. Он поручил министерствам экономического блока продолжить работу по презентации продукции малого бизнеса Бурятии на монгольском рынке. Такая работа уже проводится, составлен реестр компаний, которые уже сотрудничают с Монголией. 56 компаний по разработанному плану организуют выставки своей продукции в Монголии. На 19 февраля запланирован выезд первых четырех компаний в рамках этого плана.На встрече также обсуждались возможности расширения культурных связей: гастроли творческих коллективов, проведение кинофестивалей, мероприятий и выставок.- Предлагаем организовать вечер классической музыки на площади Советов «Золотые голоса Монголии», оперу привезти. Провести пленэр художников Бурятии под эгидой президента Монголии,- озвучил предложения глава Россотрудничества Амгалан Базархандаев.Алексей Цыденов поручил министерству культуры изучить предложения и проработать программу.- Мы готовы обмениваться опытом и знаниями, развивать наше культурное сотрудничество. Мы близкие соседи, мы близкие народы, безусловно, близкие друзья. Будем работать по всем предложенным направлениям, - отметил Алексей Цыденов, поблагодарив Россотрудничество за активную позицию.