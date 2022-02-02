Мэр Улан-Удэ пожелал, чтобы год Тигра был «сильным и энергичным»

Игорь Шутенков поздравил земляков с Сагаалганом



Сегодня, 2 февраля, Бурятия празднует Сагаалган – наступление нового года по лунному календарю. С праздником горожан поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



В поздравлении говорится:



«Дорогие улан-удэнцы! От всей души поздравляю вас с Новым годом по лунном календарю!



Наш праздник имеет вековые традиции, является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов. С первыми лучами солнца Белый месяц приносит нам веру на перемены к лучшему.



2022 год - год Тигра. Пусть год под знаком Тигра будет таким же, как и он - сильным и энергичным. Мы продолжим масштабную работу по строительству и ремонту дорог, откроем новые школы, детские сады, запустим на наши улицы новые большие автобусы, благоустроим скверы, дворы, сделаем наш город еще более комфортным, уютным и красивым!



В новом году я искренне желаю всем мира и добра, крепкого здоровья, благополучия и достатка каждому дому, каждой семье!



С Праздником!»

