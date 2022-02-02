Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Сагаалганом

Власть, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Сегодня отмечается наступление года Синего Тигра



Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил горожан с Сагаалганом – новым годом по лунному календарю. Праздник отмечается сегодня, 2 февраля.



В поздравлении говорится:



«Дорогие земляки! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Сагаалганом – Новым годом по лунному календарю!



Празднование Белого месяца имеет глубокое, символичное значение и наполнено высоким духовным смыслом. Сагаалган наступает в преддверии весны. Это время обновления природы, духовного очищения и просветления человека, оно знаменует рождение добрых помыслов, мудрости, почитания старших, душевной чистоты! Эти идеалы близки каждому из нас.



От всей души желаю, чтобы наступающий год Синего Тигра принёс в каждый дом гармонию, благополучие и счастье!



Хүндэтэ нютагаархид! Сагаан hараяа сагаан сэдьхэлтэй, сагаан бодолтой угтаха арадай заншалнай хамаг хүндэ хүшэр ябадал, уйтхар гашуудал дабан гаража, шэнэ бодолго, шэнэ зорилго, шэнэ хүсэ шадал оруулхынь бата бодолтойгоор найданабди.



Аза жаргалтай, энхэ амгалан, элүүр энхэ ябахамнай болтогой!



Сагаан hараар, Сагаалганаар!»

