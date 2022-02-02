«Забывчивого» чиновника уволили
В Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокуратуры о возложении на администрацию главы и правительства Бурятии обязанности расторгнуть трудовой договор с консультантом комитета по проектному управлению.
Выяснилось, что чиновник нарушил важное требование. При поступлении на гражданскую службу он, как положено законом, представил сведения о доходах и имуществе. Однако при этом скрыл доход в сумме 786 тысяч рублей, а также не указал наличие сразу четырёх банковских счетов.
Советский районный суд удовлетворил иск с требованием об увольнении «забывчивого» госслужащего в сентябре. Затем в Верховный суд Бурятии поступила апелляционная жалоба.
- Верховный суд республики признал законным решение суда первой инстанции, доводы апелляционной жалобы ответчика не нашли подтверждения. Во исполнение решения суда трудовой договор со служащим расторгнут, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии чиновник скрыл наличие банковских счетов и доход в 800 тысяч
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