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Видео: Глава Бурятии поздравил с Сагаалганом

Видео: Глава Бурятии поздравил с Сагаалганом
Власть, 
На рассвете Бурятия встретила наступление Нового года по лунному календарю

2 февраля буддисты России празднуют начало Нового года по лунному календарю. С восходом солнца наступил год Тигра.

В 6 часов утрах в дацанах начался молебен Цедор Лхамо – подношение и восхваление Богине Балдан Лхамо. После начали отмечать наступление Сагаалгана (Сагаалха).

Буддисты верят, что ранним утром, до восхода солнца, Богиня Лхамо начинает свой магический полет, охватывая взглядом всё живое и одаривая благополучием тех, кто провел предыдущие дни в чистоте и нравственности. В это время ей следует подносить Явство Пищи первого числа, которое называется Цедор Лхамо. Это в знак почтения за дарованное благополучие и как просьба о покровительстве в течении года Тигра.

Новый год встречают на рассвете. «С искренними пожеланиями, младшие говорят старшим слова приветствия, старшие отвечают, дополняя своими благопожеланиями. И теперь, все, как одна дружная семья, поддерживаемые светлыми мыслями и действиями, вступают на путь благоденствия», - поделились в Буддийской Традиционной Сангхе России.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики в видеообращении. 


В нём говорится:

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю – с праздником Белого месяца.

Хүндэтэ нютагаархид! Сагаан hарын hайн үдэрɵɵр үнэн зүрхэнhɵɵ амаршалнаб. Энэ hайндэр - шэнэ жэлэй, наhaнай шэнэ шатын угтамжа.

Сагаалган знаменует обновление - начало нового года и нового этапа в нашей жизни. Мы начинаем его со светлых молитв за всех живущих, развеваем свой хии-морин, который возносит к небесам наши желания и помыслы.

Покровитель этого года – синий водяной тигр символизирует энергию и стремление. И наша республика на пороге своего столетия движется вперед под девизом этих качеств.

Наша культура и наш спорт укрепляют авторитет не только Бурятии, но и всей страны на международной арене. В ушедшем году мы гордились и ликовали за Михаила Асташова, за наших лучников и борцов, которые взяли медали на главных состязаниях планеты.

Начало тренировок на новом лукодроме позволило нашей сборной завоевать медали на всех национальных чемпионатах, серебро олимпиады и бронзу паралимпиады. Создав единственный в стране крытый лукодром, мы создали основу для новых побед.

Сразу два предолимпийских чемпионата России доверили Бурятии. Как итог - бронза чемпионата мира. Начало большой спортивной карьеры для новых звезд положит открытие регионального центра единоборств. Это огромный комплекс для всестороннего развития спортсменов.

Мы традиционно начинаем дни субъектов в Совете Федерации, в верхней палате федерального собрания. И в этом году мы представили свою культуру. И еще раз убедились, что культурная идентичность имеет не меньшее значение, нежели экономические показатели. Мы приступаем к большим проектам - строительству зданий для театра «Байкал», строительству защитной дамбы в Улан-Удэ.

Сейчас в Бурятии по майским указам Президента России Владимира Путина реализуются масштабные национальные проекты во всех сферах жизни, на средства президентской дальневосточной субсидии дали новую жизнь многим селам и районам.

Сагаалган – праздник теплый, семейный, в котором заложен глубокий смысл. В наших традициях заложены самые тёплые проявления - уважать старших, делить радость с близкими. И в эти сложные для всего мира времена будьте рядом с самыми родными, позаботьтесь о них.

Шэнэ жэлдэ золтой, жаргалтай, буян хэшэгтэй ябагты! Сагаан һараар, шэнэ жэлээр!»



глава Бурятии Алексей Цыденов Сагаалган

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