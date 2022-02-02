Видео: Глава Бурятии поздравил с Сагаалганом









В нём говорится:



«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом по лунному календарю – с праздником Белого месяца.



Хүндэтэ нютагаархид! Сагаан hарын hайн үдэрɵɵр үнэн зүрхэнhɵɵ амаршалнаб. Энэ hайндэр - шэнэ жэлэй, наhaнай шэнэ шатын угтамжа.



Сагаалган знаменует обновление - начало нового года и нового этапа в нашей жизни. Мы начинаем его со светлых молитв за всех живущих, развеваем свой хии-морин, который возносит к небесам наши желания и помыслы.



Покровитель этого года – синий водяной тигр символизирует энергию и стремление. И наша республика на пороге своего столетия движется вперед под девизом этих качеств.



Наша культура и наш спорт укрепляют авторитет не только Бурятии, но и всей страны на международной арене. В ушедшем году мы гордились и ликовали за Михаила Асташова, за наших лучников и борцов, которые взяли медали на главных состязаниях планеты.



Начало тренировок на новом лукодроме позволило нашей сборной завоевать медали на всех национальных чемпионатах, серебро олимпиады и бронзу паралимпиады. Создав единственный в стране крытый лукодром, мы создали основу для новых побед.



Сразу два предолимпийских чемпионата России доверили Бурятии. Как итог - бронза чемпионата мира. Начало большой спортивной карьеры для новых звезд положит открытие регионального центра единоборств. Это огромный комплекс для всестороннего развития спортсменов.



Мы традиционно начинаем дни субъектов в Совете Федерации, в верхней палате федерального собрания. И в этом году мы представили свою культуру. И еще раз убедились, что культурная идентичность имеет не меньшее значение, нежели экономические показатели. Мы приступаем к большим проектам - строительству зданий для театра «Байкал», строительству защитной дамбы в Улан-Удэ.



Сейчас в Бурятии по майским указам Президента России Владимира Путина реализуются масштабные национальные проекты во всех сферах жизни, на средства президентской дальневосточной субсидии дали новую жизнь многим селам и районам.



Сагаалган – праздник теплый, семейный, в котором заложен глубокий смысл. В наших традициях заложены самые тёплые проявления - уважать старших, делить радость с близкими. И в эти сложные для всего мира времена будьте рядом с самыми родными, позаботьтесь о них.



Шэнэ жэлдэ золтой, жаргалтай, буян хэшэгтэй ябагты! Сагаан һараар, шэнэ жэлээр!»









2 февраля буддисты России празднуют начало Нового года по лунному календарю. С восходом солнца наступил год Тигра.В 6 часов утрах в дацанах начался молебен Цедор Лхамо – подношение и восхваление Богине Балдан Лхамо. После начали отмечать наступление Сагаалгана (Сагаалха).Буддисты верят, что ранним утром, до восхода солнца, Богиня Лхамо начинает свой магический полет, охватывая взглядом всё живое и одаривая благополучием тех, кто провел предыдущие дни в чистоте и нравственности. В это время ей следует подносить Явство Пищи первого числа, которое называется Цедор Лхамо. Это в знак почтения за дарованное благополучие и как просьба о покровительстве в течении года Тигра.Новый год встречают на рассвете. «С искренними пожеланиями, младшие говорят старшим слова приветствия, старшие отвечают, дополняя своими благопожеланиями. И теперь, все, как одна дружная семья, поддерживаемые светлыми мыслями и действиями, вступают на путь благоденствия», - поделились в Буддийской Традиционной Сангхе России.Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики в видеообращении.